Anguissa: "Scudetto? Ho messaggio per tutti, fino alla fine ci crediamo: non deludiamo i nostri tifosi. Spalletti? Un guerriero che ti sa ascoltare"

André Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni della Serie A:

"Non mi appassassionano tanto le statistiche, ci sono tanti giocatori bravi a segnare. Quindi mi dico 'Frank, tu fai in modo che la squadra rimanga equilibarata e non subisca gol'. Il gol arriverà quando arriverà, avrei potuto segnare questa stagione, anche fornire qualche assist ma non sono arrivati e non voglio pensarci troppo.

Il mio allenatore e i compagni sanno quanto valgo e darò sempre il massimo. Io e il mister ci assomigliamo, abbiamo carattere. Mi piace molto che si cali nei panni dei giocatori e ci spinge tanto.

Se prendi l'iniziativa di parlargli, ti ascolta. Più di una volta gli ho spiegato cosa pensavo e lui mi ha risposto 'ok, tu adattati e dillo anche agli altri'. E' bello quando un allenatore ti ascolta e gli puoi parlare, ti spinge a dare tutto per lui.

Scudetto? Ho un messaggio per tutta la squadra, se giochiamo da squadra possiamo farcela. So che i nostri tifosi continueranno a sostenerci fino alla fine e non voglio deluderli. Non voglio che il Napoli si arrenda e vogliamo dare il tutto e per tutto. Se vinciamo o meno alla fine devono sapere che ci sono 23 guerrieri che hanno combattuto fino alla fine. Daremo battaglia fino alla fine.

Empoli? Me lo ricordo, un risultato amaro all'andata. Giocheranno in casa e cercheranno di sfruttare le proprie caratteristiche. Noi andiamo là per vincere e vendicarci anche dell'andata".