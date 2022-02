Frank Anguissa, eliminato ai rigori in semifinale di Coppa d'Africa, ha parlato alla stampa:

"Sono deluso, il calcio è crudele. Per me non ha vinto il migliore in campo ma sono felice perché si è visto un Camerun che ha dato tutto fino alla fine, uscendo a testa alta. Non abbiamo rimpianti, sono orgoglioso dei miei compagni perché hanno dato il massimo e anche dei nostri tifosi che ci hanno spinto per 120 minuti". Queste le parole riportate dall'edizione online de Il Mattino.