Anguissa a Sky: "Ora siamo un'altra squadra, non si gioca per il singolo! Peccato non aver fatto un altro gol, su Kvara e Osimhen..."

Notizie Napoli calcio. Frank Anguissa è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post-partita di Barcellona-Napoli 3-1, ritorno degli ottavi di finale di Champions League:

“Abbiamo giocato contro una squadra di qualità che pressava ferocemente, abbiamo preso due gol ingenui che si potevano evitare. La cosa buona è che abbiamo reagito subito, peccato perché potevamo segnare ancora con altre scelte giuste. Questo però è il calcio, puoi dare tutto e non vincere. La squadra ha dato tutto fino alla fine.

Ci sono ancora tante partite, dobbiamo pensare a vincerle perché possiamo fare qualcosa di grande. Ora siamo un’altra squadra, siamo più uniti e l’atteggiamento del gruppo è positivo. Ora tutti giochiamo per la squadra, così potremo centrare il nostro obiettivo”.

Sulla prestazione poco incisiva di Kvara e Osimhen: “Non saprei, sono contento della loro prestazione. Non puoi essere sempre decisivo, danno sempre tutto anche se non segnano. Siamo tutti con loro, inutile parlare di esperienza. L’anno scorso hanno fatto una stagione incredibile e lo possono fare anche quest’anno. Mi fido di loro perchè sono grandi calciatori e per noi sono fondamentali, lo devono capire ma noi li aiuteremo fino alla fine per farli rendere al massimo”.