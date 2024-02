Anguissa a Prime: "Bravi a non abbassare la testa! Atteggiamento è cambiato, il gruppo viene sempre prima"

Notizie Napoli calcio. Frank Anguissa è intervenuto ai microfoni di Prime Video nel corso del post-partita di Napoli-Barcellona 1-1, gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League:

“La cosa positiva è che la squadra non ha abbassato la testa dopo aver preso il gol. L’atteggiamento del gruppo è cambiato, dobbiamo capire che qualsiasi cosa facciamo la dobbiamo fare per la squadra perché solo così si vince.

Calzona? Era facile per il mister perché già conosceva la squadra. Due anni fa era qua con Spalletti, l’ho conosciuto allora. E’ arrivato con le sue idee e il gruppo lo segue. Il discorso che ha tenuto alla squadra: qui c’è un gruppo e fa le cose insieme, per me è una cosa giusta e buona per la squadra”.