Angelozzi: “Popovic e Zerbin, vi dico tutta la verità”

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

"Seguivamo Zerbin da dicembre, però il Napoli prima non lo voleva dare poi si, poi Mazzarri no. A quel punto ho provato a fare l'operazione inserendo Popovic ma non potevamo accoglierlo ed è stato un mio errore. Siccome c'era anche il Monza. ma il ragazzo sceglieva inizialmente Frosinone, nel momento in cui non si poteva fare più l'operazione Popovic il Napoli ha scelto di mandare anche Zerbin al Monza. E' stata colpa mia, un mio errore".