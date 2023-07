Anellucci: "A breve ci sarà un affondo della Lazio per Zielinski"

Il procuratore Claudio Anellucci a 'Calciomercato e Ritiri', trasmissione di Tmw Radio, ha dichiarato sul Napoli:

Giuntoli inciderà subito?

"La sua bravura è stata quella di avere un gruppo pazzesco. Ci sarà tanto lavoro da fare, da formare un gruppo di scouting importante".

Napoli, Garcia ha detto che è una musica gioiosa:

"Credo che il Napoli debba ripartire in un certo modo. E' partito ora con la vendita del miglior centrale in Italia e deve recuperare un pezzo grosso lì e poi sistemare altro. So che ci sarà un affondo della Lazio per Zielinski a breve. Penso che il Napoli non possa chiedere meno di 25 mln".