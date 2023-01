Andujar: "Inter è uno squadrone, ma gli azzurri possono farcela! Vi svelo il mio ricordo di Napoli..."

Notizie Napoli calcio. Mariano Andujar, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de "L'Interista".

Andujar intervista Inter-Napoli

Ecco le parole di Andujar sulla sfida di questa sera:

Mariano, il Napoli comanda la Serie A con uno Kvaratskhelia straripante. Che effetto ti fa?

"Vedendo giocare questo Napoli e non solo Kvaratskhelia, mi sembra di vedere una squadra che possa davvero arrivare fino in fondo in testa alla classifica. Ma da qui a dire, oggi, se ce la farà o meno è dura. E' lunga ancora. Bisogna aspettare e vedere se riuscirà a continuare così, poi si vedrà fra un po' di tempo se sarà ancora lì".

Che ricordo hai della tua esperienza lì?

"I miei ricordi sono soprattutto legati alla città di Napoli, che è fantastica. Ho un sacco di amici lì perché fin dal primissimo momento in cui sono arrivato, mi sono sentito come fossi a casa mia. La stessa cosa vale per tutta la Sicilia, dove sono nati miei figli. Quindi sarò sempre legato all’Italia”

Stasera la tua ex squadra se la vedrà con l’Inter. Partendo leggermente favorita, forse, ma a San Siro.

“San Siro per me è uno degli stadi più belli del mondo e difficili dove giocare. Mi ricordo un paio di partite giocate lì con il Catania, contro l’Inter abbiamo sempre faticato, ma contro il Milan ci andava un po’ meglio a volte (ride, n.d.r.). Ma come dicevo, è sempre dura per tutti pensare di vincere lì”.

Davanti ci sarà un’Inter che arriva con ben 11 lunghezze di distacco. Che ne pensi?

“L’Inter ha un attacco da Champions con Lukaku, Lautaro, Dzeko e Correa. Ed in generale tutta la rosa è forte, uno squadrone. Quindi che a questo punto sia a -11 non significa granché per me: ha tutte le carte in regola per lottare se riesce ad inanellare un paio di risultati utili. Ci sarà una bellissima seconda parte di campionato”.