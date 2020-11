Andreazzoli: "Non mi perderò Napoli-Milan, il calcio italiano è cambiato da qualche anno"

Aurelio Andreazzoli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Napoli-Milan è una partita molto interessante. E’ una partita con tanti anche miei ragazzi e non la perderò. Negli ultimi anni è cambiata la mentalità in generale, si accettano i rischi in Serie A perché si vede che si possono ottenere cose e risultati. Questo cambiamento fa la differenza, osare è giusto farlo secondo le proprie idee".