Empoli, Andreazzoli a Dazn: "Queste emozioni fanno bene, avevo chiesto ai ragazzi una partita da raccontare. Spalletti? Sarà contento per me"

Notizie calcio. Aurelio Andreazzoli è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Empoli-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Al di là della gara, oggi c'è stato un insieme di emozioni che fanno bene alla mente. Abbiamo rischiato tutti, ma sono quelle emozioni per le quali si lavora ed auguro a tutti di provare sensazioni com e quelle di oggi. E' stata una giornata incredibile, avevo chiesto ai ragazzi di partecipare a questa gara come se poi la dovessero raccontare in famiglia. Io la farò vedere a mio nipote con grande soddisfazione. Inoltre vorrei sottolineare la partecipazione del nostro pubblico, che ti sostiene sempre e non ti rompe le scatole quando le cose non vanno bene.

Sul doppio successo contro il Napoli: "Spalletti mi vuole bene e sarà contento perchè lo sono io. Questo giochino chiamato calcio è fatto così".

Sulla gara poi aggiunge: "Le cose arrivano se le vuoi. Ci eravamo imposti di cancellare il primo tempo e vincere il secondo, ma l'esaltazione dopo il 2-0 è stato ancor più di livello".