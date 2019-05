Andreazzoli: "Di Lorenzo è pronto per giocare in una squadra come il Napoli. Bennacer? Ha qualità notevoli"

Aurelio Andreazzoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Di Lorenzo? Con lui ho passato la stagione della B e questa, e lo sento un po' come un figlio, l'ho visto crescere in maniera esponenziale. Sempre presente, sempre senza avere bisogno di stimoli, è un gran lavoratore, ha grandi qualità, anche morali. La giustizia prima o poi arriva, ha prevalso, va verso chi lo merita. Pronto per Napoli? Credo non ci siano dubbi, potevano esserci l'anno scorso, ma ha sostenuto alla grande il confronto con gli altri giocatori di Serie A. Il ragazzo moralmente è a posto, è forte anche di testa, non credo che sia condizionabile, è necessario avere le qualità, e lui ce le ha, credo sia molto più facile giocare e mettersi in evidenza con il Napoli che non con l'Empoli. Bennacer? Ha margine di miglioramento notevole ma ha solo un'esperienza di questo campionato in quel ruolo, anche lui è sempre andato in crescendo, ha qualità notevoli, può fare il play come mezz'ala, in quel ruolo ha anche meno compiti. E' un processo di maturazione che lui deve completare".