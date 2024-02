Andrea Sannino: "La stagione del Napoli è un trauma! Voglio dare un consiglio a Kvaratskhelia"

A Radio CRC nel corso della trasmissione ‚ÄúSi Gonfia la Rete‚Ä̬†√® intervenuto Andrea Sannino, cantautore.

¬†‚ÄúCome sto vivendo la stagione del Napoli? √ą un trauma avendo rispetto per questa parola, √® un trauma sportivo. √ą come se fai l‚Äôartista, scrivi una canzone che amano tutti un anno e l‚Äôanno dopo non se la ricorda pi√Ļ nessuno. Hanno perso lo spartito i calciatori, non ricordano pi√Ļ la canzone.¬†

Cosa può dare Calzona? Penso che siamo tutti legati a Mazzarri, gli voglio un gran bene perché apparteneva al Napoli che aveva tanta fame. Adesso si è ritrovato a gestire dei calciatori che avevano vinto dominando, per questo mi sembra strano ciò che è successo. Il Napoli ha cambiato poco. 

Nel mio concerto io resto lo stesso, la band resta la stessa e il direttore artistico cambia, quindi cambia ma visione al palco. Questo influisce sulla prestazione. Metti caso non avessi legato con un gruppo con cui devi fare 6 mesi di stagione a teatro, i problemi vanno anche sul palco. Credo sia successo qualcosa post scudetto che abbia fatto perdere il feeling, poi non lo so, non voglio dire cose che non conosco, però provo a darmi una spiegazione. 

Kvaratskhelia? Io d√≤ un consiglio a Khvicha che adoro e non conosco di persona: sei un fenomeno e secondo me se ascolti le parole che ha sempre detto Mertens, potresti avere la tua svolta definitiva. Mertens ha detto pi√Ļ volte che Calzona gli ha cambiato la vita, cambiandogli ruolo. Credo che sia la persona giusta per Kvaratskhelia.

Io sono in tour con Mare Fuori dal 1 novembre. Fino a fine marzo non ho una sera libera. Sono molto contento perché porto Napoli in giro, la mia napoletanità e la speranza. 

Geolier? Non ne faccio neanche un discordo da napoletano, perch√© sembra che anche noi dividiamo senza saperlo e volerlo. Emanuele √® un talento, sta scrivendo la storia della discografia italiana. Piaccia o no, ma non se ne possono non stimare le gesta. √ą andato a Sanremo, ha portato il napoletano e ho fatto il tifo per lui e ascoltando le radio √® lui il vincitore morale, pur stimando tantissimo Angelina che ha nel DNA la musica pura come ce l‚Äôaveva il pap√†‚ÄĚ