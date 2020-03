Inter, ancora Marotta: "Regolarità del campionato non rispettata. Juve-Inter il 9 marzo? Ne parleremo ma potrebbe non esserci data per la Sampdoria"

Ultimissime calcio Napoli - Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato a Radio Rai. Ecco quanto riportato da Gianlucadimarzio.com:

"In questo momento la regolarità del campionato non viene rispettata. Non scendiamo in campo da due settimane, lo stesso discorso vale per il Sassuolo. Inter-Juve il 9 marzo? Ne parleremo, è un’ipotesi che andrebbe incontro agli interessi di entrambe le società. A differenza di quanto accadeva sabato, dopo il rinvio della partita, quando si era deciso di fissare il recupero per il 13 maggio. In questo modo, però, si recupererebbe prima Juve-Inter di Inter-Samp, e a tal proposito dobbiamo sottolineare come - se l’Inter passasse tutti i turni di Coppa - tempo a disposizione per recuperare quest’ultima non lo avremo mai. È una situazione difficile, quello che sto cercando di fare è sempre nell’interesse della mia società"