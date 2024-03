Anche Gasperini litiga con DAZN: "Ti sbagli proprio, riporta le cose giuste!"

Attimi di tensione in tv per Gasperini, l'allenatore dell'Atalanta, che non ha gradito una domanda di un giornalista di Dazn dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Bologna di Thiago Motta. Il tecnico dei bergamaschi, così come De Laurentiis nel pre partita, è stato duro:

"Io critico nel finale verso la squadra? Ti sbagli proprio, non so cosa hai visto. Riporta le cose giuste, se no non ci siamo. Ti sbagli di grande. Quando siete a bordocampo a volte riportate cose che sentite voi e che vi fa comodo riportare".

Momenti di gelo, forse dettati dal nervosismo. Il tecnico ha poi difeso la sua squadra nonostante il ko: