Ancelotti su Lozano: "Aumenta la nostra qualità, è stata una lunga trattativa. Sarà disponibile contro la Juve"

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa parlando di Lozano:

"E' un giocatore molto bravo, molto forte e ci siamo stati dietro parecchio. E' stata una operazione semplice, è un giocatore che aumenta il tasso qualitativo della squadra. Ieri son stato con lui, un ragazzo molto serio e disponibile con una gran voglia di venire a Napoli. Tutti quelli che sono arrivati hanno mostrato grande interesse, per questo siamo molto felici. Si deve allenare, poi ci sono degli aspetti burocratici da risolvere in questi giorni: non sarà disponibile per domani, certamente sarà disponibile per Torino. Può giocare soprattutto a destra, prima punta e dietro la prima punta: a volte può giocare anche a sinistra, ci interessava molto proprio per questo. A noi piacciono giocatori completi sia in attacco che a centrocampo. Non ci piacciono gli specialisti. Lozano è molto imprevedibile e veloce".