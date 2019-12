Ultimissime Napoli - Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio tra Udinese e Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Gattuso? Fa parte del gioco, magari è normale. Rino è un fratello. Non ci sentiamo in questo periodo, ci siamo visti questa estate. Non gli ho chiesto se è vero che parla con il Napoli, credo nella fiducia del presidente in me. La fiducia è di fondamentale importanza".