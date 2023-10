Ancelotti: "Sorpresi dal rendimento di Bellingham, ecco dove può arrivare"

Notizie Calcio – Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti ha commentato la vittoria dei suoi contro il Barcellona grazie alla doppietta di Jude Bellingham:

“Nel primo tempo eravamo una squadra debole, lenta, poco aggressiva. Nel secondo, il contrario, più aggressivi e più forti. Per fortuna il secondo tempo è stato diverso e ci ha dato la possibilità di vincere. Modric ha cambiato la dinamica, perché con lui avevamo più controllo della palla e il Barça ha fatto un passo indietro nella pressione. Poi Jude è stato molto efficace. Gran gol nel primo e intelligente nel secondo.

Siamo sorpresi delle reti di Bellingham, soprattutto per il suo livello e la sua efficacia. Viene dalla seconda linea, oggi ci ha sorpreso con il suo tiro con un gol meraviglioso da davanti. Sembra un veterano. Pallone d’Oro? È un giocatore che fa la differenza. Può arrivare facilmente a 20-25 gol, perché è partito molto bene. Non lo consideriamo un cannoniere, ma in questo momento sta segnando tanti gol. Anche se ce ne aspettiamo tanti anche dagli attaccanti”.