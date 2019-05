Ancelotti: "Qui sto benissimo, voglio restare e spero che il Napoli eserciti la clausola! Quanto ci è mancato Albiol! Allan sottotono per le sirene di mercato"

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’entusiasmante vittoria contro l’Inter:

“Non è facile preparare una partita come questa, quando non giochiamo per nulla. Questo conferma la serietà del nostro gruppo, composto da giocatori professionisti. Ci è mancato Albiol che ci dà sicurezza dietro, Allan ha attraversato un periodo opaco per le sirene di mercato. Si può migliorare soprattutto per quanto riguarda la pressione rischiando l’uomo contro uomo in difesa. Questa squadra fa più fatica nel difendere nella propria metà campo. E’ una delle cose che miglioreremo il prossimo anno. Il calcio italiano non deve perdere le proprie peculiarità, che è legata la fase difensiva in particolar modo. Per trovare l’intensità bisogna avere spazi ampi, in Italia è difficile per alcuni motivi. Qui mi trovo benissimo, ho una clausola il 30 maggio, spero che il Napoli la eserciti, spero di restare per gli altri due anni che ho di contratto".