Ancelotti: "Osimhen? Di testa è il migliore al mondo! Contro squadre come il Napoli non si può non soffrire. Rigore? Nacho non può tagliarsi la mano"

Ultime notizie Napoli - Carlo Ancelotti davanti ai microfoni dopo la vittoria del Real Madrid al Maradona contro il Napoli, nell'intervista flash a Movistar Champions League.

"Una partita difficile, contro un avversario forte, non abbiamo gareggiato bene, ma abbiamo fatto quello che dovevamo fare.

"Penso che non sia un rigore, perché è un rimpallo di Nacho e non può tagliare la mano. Poteva essere stato dato o meno, ma la regola dice che non puoi fischiare su un rimbalzo.

Nel primo tempo abbiamo trovato ottime soluzioni con Bellingham e con Rodrygo, si fronteggiavano trovandosi uno contro uno. Penso che abbiamo sofferto nel secondo tempo, ma penso che sia la norma quando giochi contro squadre così: soffrie.

L’ingresso Modric? Penso che abbia dato risultati, perché avevamo bisogno di più controllo, è arrivato con la sua qualità, esperienza e ci ha dato più controllo del gioco.

Osimhen? Penso che sia il miglior attaccante di testa al mondo. Abbiamo retto molto bene. Credo che sul primo gol si potesse fare meglio, ma di solito succede così”