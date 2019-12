Ancelotti-Napoli, SKY: nessuna transazione, il mister rinuncerebbe alle spettanze solo per andare all'Arsenal

Il collega di Sky Sport Massimo Ugolini in collegamento dall'Hotel Vesuvio ha fatto il punto sull'esonero traumatico tra Carlo Ancelotti e la Ssc Napoli

Il contratto del mister scade a giugno. Non c'è alcuna transazione in corso al momento, ma c'è l'impegno da parte di Ancelotti a rinunciare alle spettanze qualora nelle prossime settimane dovesse arrivare l'offerta da un altro club, ovviamente l'Arsenal. In quel caso Ancelotti lascerebbe tutto quanto gli è dovuto alla società. E' stata una decisione molto difficile da prendere per De Laurentiis, presa a malincuore