Ancelotti: "Licenza scaduta? Un malinteso, avevo fatto un corso ad ottobre"

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Athletic Bilbao:

"Sarà una partita molto importante per noi, siamo molto emozionati. Complicata, con un'atmosfera straordinaria. Abbiamo giocato tante volte in questa stagione contro di loro e penso che sarà un partita molto equilibrata. Per vincere al San Mamés dovremo tirarne fuori il meglio".

Un top player in estate: "Vediamo, c'è molto tempo ed è meglio non parlarne ora. Ne parleremo nei prossimi mesi".

Il caso della licenza di allenatore scaduta: "Sono un uomo che cerca di rispettare la legge, credo sia stato un malinteso. Era scaduta ma la Federazione spagnola mi ha aiutato con un corso ad ottobre. È stato un problema di comunicazione. Devo ringraziare gli allenatori spagnoli per quel corso".