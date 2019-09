Ciaschini: "Senza James difficile il 4-2-3-1, è una rosa da 4-3-3! Rosa inferiore a quella della Juve"

Notizie calcio Napoli - Dal 1995, dai tempi della Reggiana per intenderci, all'esperienza chiusasi con il Real Madrid il 30 giugno del 2014: Giorgio Ciaschini e Carlo Ancelotti hanno lavorato per vent'anni assieme, più di 500 partite vissute dal primo come vice-allenatore o da osservatore privilegiato del tecnico che oggi guida il Napoli. Ed a 72 compiuti ieri, la voglia di smettere col calcio proprio non c'è, continuando a seguire il compagno di centinaia di battaglie, anche se dal piccolo schermo. Ecco l'intervista a Il Mattino.

Ancelotti sconfitto da Sarri: c'è chi sostiene sia tutta colpa del modulo.

«Chi fa calcio sul campo non si innamora di vuote formulette. Il modulo nasce da una disposizione in campo, è solo un discorso iniziale: ciò che conta è come ci si muove nella fase difensiva ed in quella offensiva».

Questo Napoli di inizio stagione come si muove?

«Sette gol subiti in due partite sono tanti: è chiaro che ci sono diversi fattori che non stanno aiutando Carlo nell'applicare al meglio questo sistema di gioco».

Quali pensa siano i fattori principali?

«In un momento di avvio, è ovvio che la forma fisica non può esser al meglio così come non sono registrati i movimenti dei calciatori. Questo, ad esempio, comporta che i quattro attaccanti schierati non partecipino come dovrebbero alla fase di non possesso, anche perché non possono avere la giusta lucidità per farlo: ma senza rientri, senza un certo tipo di posizionamento rischi di soffrire. A centrocampo si percepisce che non ci sono le giuste coperture sia sull'interno che sugli esterni e in difesa c'è bisogno che si cementi maggiormente la coppia Koulibaly-Manolas: stiamo parlando di due difensori fantastici, ma l'intesa si raggiunge solo con il passare delle partite».

Meglio cambiare sistema iniziale?

«Non vedo la squadra tutti i giorni, non potrei mai consigliare a Carlo qualcosa del genere, senza sapere lui cosa ha in mente per la sua squadra. Ho letto, però, che il Napoli ha seguito lungamente James Rodriguez: Ancelotti lo avrebbe esaltato nuovamente, come è già successo quando lo ha allenato. Ovvio che l'assenza di un trequartista classico, credo, che possa cambiare l'idea di un 4-2-3-1 puro, quindi...».

Quindi?

«Lo dico da osservatore esterno: francamente, a me questa rosa sembra esser perfetta per un 4-3-3 di partenza. Soprattutto perché hai tanti centrocampisti che possono buttarsi nello spazio con una qualità enorme. Vedo bene Fabian a questo tipo di lavoro, così come Allan, Zielinski e lo stesso Elmas che mi sembra avere quelle caratteristiche per giocare in quel segmento di campo: sono tutti mediani capaci di entrare nello spazio ed esser determinati negli ultimi metri. Poi, l'attacco è stato rafforzato da un giocatore straordinario quando parte da destra, come Lozano. Sono certo che questo ragazzo può fare la differenza. Sei poi ci aggiungi gente come Insigne, Mertens e Callejon, parliamo di un reparto che sulle ali è di prima fascia. A quel punto, il naturale completamento è stato prendere Llorente, uno che ti regala anche il giusto spessore internazionale: parliamo di uno che ha giocato la finale di Champions, che da tanti anni è sempre al top, uno che si può alternare con Milik nel ruolo di punta centrale, senza perdere qualità».

Ancelotti ha fissato l'obiettivo: lottare per lo scudetto: può farcela?