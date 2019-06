Ancelotti, l'ex vice: "James Rodriguez al Napoli? Possibile, ma c'è un aspetto che frena l'affare"

In diretta a Un Calcio Alla Radio in onda su Radio CRC, è intervenuto Giorgio Ciaschini, storico vice di Carlo Ancelotti.

"In Italia i giovani fanno fatica ad affermarsi. I giocatori veramente forti all'estero, invece, costano e sono conosciuti da tutti. Le società di serie A hanno ottime strutture ma non hanno il coraggio. Spesso i giovani vanno accompagnati dal punto di vista dell'inserimento. Sento parlare molto di acquisti del Napoli, ma gli attaccanti attualmente in rosa che fine faranno? Se prendi Icardi, con lui devi avere o un giovane disposto a stare in panchina oppure un attaccante esperto. L'acquisto di James Rodriguez, invece, sarebbe più sensato perchè non è un vero e proprio attaccante. Chi farà il grande colpo di questo mercato? Mi auguro il Napoli ma credo che anche la Juve, sistemato il discorso allenatore, si muoverà. James al Napoli? Possibile ma difficile dal punto di vista economico".