Maddaloni: "In Italia davamo Ancelotti per Bollito, ma i numeri parlano chiaro! Siamo dei disfattisti"

L'allenatore Massimiliano Maddaloni ha parlato ai microfoni dei colleghi di TMW Radio

“Parto dal passato, dall’ultima esperienza al Napoli. Per molti era stato un disastro e l’avevano etichettato come un bollito. Oggi siamo qua a osannarlo, i numeri parlano chiaro. In Italia siamo esageratamente disfattisti, a volte.

In un calcio sempre più tattico, nel quale sembrano scendere in campo gli allenatori, ha sempre fatto il contrario. Gli attestati di stima dei suoi giocatori spiegano tutto, il rapporto è la base per vincere".