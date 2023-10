Ancelotti: "Garcia? Ha le sue idee, ha solo bisogno di un po' di tempo. Come tutti gli allenatori se non vinci ti mandano via"

Carlo Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Rai. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Garcia ha le difficoltà che hanno tutti gli allenatori, se non vinci ti mandano via. Il Napoli ha preso un allenatore che ha le proprie idee e ha bisogno di un po’ di tempo per farle sviluppare alla squadra sul campo. E’ serio, capace professionale, è solo una questione di tempo, ha mantenuto la stessa struttura, ha perso solo Kim, ha preso Natan. Il Napoli tornerà a essere competitivo in campionato".