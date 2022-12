Ancelotti: "Brasile? Se fosse vero apprezzerei, ma nessuno mi ha chiamato. Sull'addio al Real..."

Calciomercato - Intervenuto quest’oggi in conferenza stampa per la ripresa del campionato, con Valladolid-Real Madrid in programma domani alle 21.30 per la 15esima giornata di Liga, Carlo Ancelotti ha parlato anche delle voci che lo vorrebbero sulla panchina della nazionale brasiliana.

Ancelotto-Brasile, l'annuncio dell'allenatore

L'ex allenatore del Napoli, attualmente secondo coi blancos a -2 dal Barcellona si è pronunciato così sull'interesse verdero: “Se fossero davvero interessati apprezzerei, ma nessuno mi ha chiamato. Tuttavia la mia posizione è chiara: non dirò mai al Real che la mia avventura qui è finita”.