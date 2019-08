Ancelotti a Sky: "Ho consigliato ai tifosi della Fiorentina di andare a casa, tanti ignoranti dietro la mia panchina. Ci giochiamo lo scudetto con la Juve di Sarri, gli mando un saluto"

Fiorentina-Napoli - Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara con la Fiorentina: "Alla fine ci siamo messi con tre centrocampisti, le ammonizioni del primo tempo ci hanno condizonato nell'intensità della ripresa. Non abbiamo difeso bene, ma avanti sono state fatte molto bene. Firenze campo ostico e ostile, dopo 90 minuti di insulti ho consigliato alla gente di Firenze di andare a casa. Mio padre era grandissimo tifoso della Fiorentina, ma purtroppo c'erano tanti ignoranti dietro la mia panchina. Abbiamo concesso molto, ma abbiamo fatto anche quattro gol in trasferta. Non ci serve l'attaccante dopo la partita di oggi, forse un difensore (ride, ndr). Questa è una squadra che può lottare per vincere. I ragazzi offensivi hanno fatto molto bene oggi. Dobbiamo insistere su quello che stiamo facendo, la squadra in allenamento mi da tante soddisfazioni. Auguro tutto il meglio a Maurizio, non riuscirò a vederlo alla prossima ma spero di vederlo presto, ci giocheremo il campionato contro loro".