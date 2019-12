Ancelotti a Sky: "Domani non mi basta la vittoria, vorrei il primato nel girone! La classifica in A mi intristisce molto. Gattuso? Vivo il momento serenamente"

Carlo Ancelotti, tecnico della S.s.c. Napoli, ha parlato a Sky, alla vigilia della gara contro il Genk. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Sto bene, è la vigilia di un momento importante della stagione. E' un momento difficile della stagione, ma domani abbiamo una grande opportunità per qualificarci. Cercheremo di arrivare primi nel girone, però quello non dipende solo da noi. L'unica cosa che possiamo fare è giocare una bella partita, con intensità, e di vincerla. Poi vedremo cosa succederà in classifica. Sarebbe importante qualificarci, ma anche il primo posto può consentirci di avere un ottavo di finale più agevole. In Champions non è mai mancato il carattere e questo mi rende più ottimista del solito. Non basta un risultato, vorrei vedere una squadra convincente come lo è stata in tutte le gare europee. Post Udine? La valutazione dev'essere fatta su tutto, è stata una partita che ha evidenziato dei limiti ed ho visto una bella reazione, ma domani servirà una gara completa, non solo il carattere. Non credo siamo messi così male, credo che la classifica di Serie A ci penalizzi molto e ci intrisca molto. E' vero, però, che non siamo così distanti dalla soluzione ottimale. Il nome di Gattuso? Lo vivo normalmente, ho esperienza e in questi periodi si puntano gli occhi sull'allenatore. Vivo il momento coi giusti pensieri, cerco di essere più freddo possibile e fare le migliori scelte. Tutto il resto non posso controllarlo. Il mio futuro? Non farò alcuna valutazione dopo la gara col Genk, spero solo di non fare delle considerazioni negative. Formazione? Llorente è stato il giocatore che è stato utilizzato molto ed ha sempre dato un grande contributo. Llorente è da tenere in considerazione, dobbiamo valutare anche i rientri di Allan e Milik".