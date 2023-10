Ancelotti a Mediaset: "Noi in diffcoltà solo per 15 minuti. Sensazioni nel battere la mia ex squadra? Ecco cosa vi dico"

Notizie Calcio Napoli - Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, è intervenuto ai microfoni di Mediaset nel post gara di Napoli-Real Madrid:

"Risultato giusto? Sì, partita molto combattuta e molto bella, non ci sono stati particolari tatticismi, loro dopo il rigore ci hanno messi in difficoltà per 15 minuti poi abbiamo ripreso il controllo. Nel primo tempo abbiamo avuto tante opportunità, nella seconda parte è stato un po’ più difficile ma alla fine abbiamo meritato. Sapore particolare aver vinto contro la mia ex squadra? Abbiamo tre punti in più nel girone, tutto qui”.