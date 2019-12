Ancelotti a Fox Sports: "Vogliamo arrivare primi nel girone, i tifosi sono fondamentali. Lozano? Deve restare tranquillo"

Ultimissime calcio Napoli - Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Fox Sports per presentare la sfida di domani sera al San Paolo contro il Genk.

"E' una partita che va preparata bene, non bisogna pensare alle partite di Liverpool e Salisburgo. Noi abbiamo un obiettivo chiaro, vincere la partita ed arrivare al primo posto nel girone, questo è molto importante per proseguire bene la competizione".

Sul pubblico: "I tifosi possono avere un ruolo importante in questa partita, stare vicino alla squadra. L'obiettivo della qualifiicazione è importante per il club ma anche per i tifosi".

Su Lozano: "Sta facendo il suo lavoro. Ora sta soffrendo il momento della squadra, non abbiamo una buona corsa. E' un attaccante ed è chiaro che soffre più degli altri quando la squadra non gioca bene, come tutti gli attaccanti. Deve restare tranquillo!".