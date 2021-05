Amrabat, il fratello: "Ha già parlato con Gattuso, lo voleva a Napoli! E' perfetto per il suo gioco"

Calciomercato - Nordin Amrabat, fratello di Sofyan centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Firenzeviola.it della stagione del fratello: "Non è stata una stagione facile per lui ma il discorso è legato alle performance di tutta la squadra. Se si guarda la classifica, nessuno può essere soddisfatto".

È vero che c'era scarso feeling con Prandelli?

"Lasci che glielo dica: sono tutte cazzate! Non so da dove possano essere uscite certe voci. Sofyan ha sempre rispettato tutti i suoi allenatori e se andate ad analizzare la sua storia di calciatore, vedrete che non ha mai avuto un problema con alcun tecnico. Al contrario, ogni singolo mister che ha lavorato con mio fratello vi dirà che è un ragazzo fantastico".

Gattuso?

"Sofyan ha già parlato con Gattuso: lo ha fatto l'anno scorso, quando lo voleva al Napoli. Se devo dire la mia, credo che il miglior tecnico per mio fratello sia uno tra Gattuso e Juric. Ad entrambi gli allenatori piace giocare a calcio quando hanno la palla".