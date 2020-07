Amoruso: "Osimhen? Giocatore importante, ma io punterei ancora su Milik"

Ultime notizie calcio Napoli – Nicola Amoruso, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ieri al Napoli è mancata un po’ di cattiveria ma questo lo associo anche ad un po’ di stanchezza che ti toglie lucidità, è impensabile essere sempre al massimo giocando ogni tre giorni. Osimhen è un giocatore importante ed il Napoli ha bisogno di calciatori di qualità. Io sarei favorevole a valorizzare Milik, ha tanti margini di miglioramento. Punterei sempre su di lui, andando poi a puntellare la rosa”.