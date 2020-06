Amoruso: "Milik uno dei migliori bomber in circolazione. De Laurentiis? Ciclo strepitoso"

Napoli - Nicola Amoruso, ex attaccante di Napoli e Juventus tra le altre, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Il Verona non è tecnicamente al livello del Napoli, ma è besso bene in campo ed è ha un gioco molto aggressivo. Gattuso sta creando un ambiente ideale e Milik ne sta godendo e sono convinto che sia uno dei migliori attaccanti in circolazione e presto potrà risultare determinante. Petagna ha grande fisicità e un buon piede. E' un giocatore in continua crescita e ha le caratteristiche ideale per sostituire Milik se il polacco dovesse partire. Il lavoro di De Laurentiis è stato strepitoso. Sono stati 13 anni di crescita continua con l'arrivo di alcuni trofei. E' l'unica squadra che negli ultimi anni ha messo pressione alla Juventus che è una squadra con presupposti economici completamente diversi. Per fare il salto di qualità, il Napoli deve avere uno stato di proprietà per avere nuovi guadagni da investire sul mercato. Con Sarri mi aspettavo una Juventus diversa da quella di Allegri, ma il bel gioco e i trofei non arrivano. Resto convinto che Sarri possa fare un ottimo lavoro ma i conti si faranno alla fine".