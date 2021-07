Amoruso: "ADL sfortunato ma anche poco lungimirante. Insigne? Credo che andrà via"

Napoli - “Dall’Italia mi aspetto una grande partita, perché ci sta facendo sognare e c’è un clima positivo - queste le parole di Nicola Amoruso, ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Juventus, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio -. Ovvio che di fronte avremo una delle migliori squadre del torneo, ovvero il Belgio, ma la Francia ci ha dimostrato che non basta avere fenomeni se non si è squadra. La nostra Nazionale ha proprio questo in più agli altri: essere un gruppo unito e coeso, dove ognuno corre al posto dell’altro. Quello che è riuscito a dare Mancini a questa squadra è l’entusiasmo ed il sentirsi tutti importanti, questo lo dimostra anche Locatelli, partito da outsider e diventato protagonista. Stasera pronostico una nostra vittoria per 2-1. Immobile o Belotti? Bisogna dare fiducia a Ciro che ha vinto la Scarpa d’Oro nella scorsa stagione. De Laurentiis? Non arrivare in Champions gli ha rovinato i piani, ora deve far quadrare i conti. È arrivato, però, un grande allenatore che consentirà al Napoli di competere per i primi quattro posti. Nelle ultime due stagioni i partenopei hanno fatto un settimo ed un quinto posto, ma non si può puntare il dito contro nessuno visto tutto quello che è successo. Ci sarebbe stato bisogno anche di fortuna, ma quella è mancata. Mancata anche un po’ di programmazione: oggi è importante avere uno stadio o, almeno, un centro di allenamento di proprietà. Insigne? Credo che le strade si divideranno, e mi dispiace perché lui rappresenta Napoli in tutto e per tutto. Purtroppo ci sono interessi economici in ballo che sono troppo grossi. Gattuso? Si è affidato a Mendes per fare carriera all’estero, e sono convinto che la prossima esperienza possa farla in Inghilterra”.