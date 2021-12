Amodio: "Già in Serie C ADL parlava di un Napoli grande nel mondo. Cavani o Osimhen? La scelta è chiara..."

Nicolas Amodio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli:

Ultime calcio Napoli

"Difficile capire perché il Napoli abbia perso dei punti contro avversari inferiori, c'è bisogno della continuità per tutto il campionato. L'obiettivo del Napoli resta la qualificazione in Champions League, soprattutto per i soldi che si possono ottenere. Osimhen o Cavani? Sono due grandissimi giocatori ma da uruguayano dico sicuramente Cavani, ma Osimhen è un animale. El Matador faceva sempre meglio, ogni anno, abbiamo tutti un bellissimo ricordo di lui a Napoli. Obiettivo scudetto per il Napoli? Il presidente già dalla Serie C ci parlava di un Napoli grande nel mondo. E oggi il Napoli è vista a livello globale”.