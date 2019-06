UFFICIALE - Doppia amichevole Napoli-Barcellona negli Usa: 7 a Miami e 10 Detroit

Intervista De Laurentiis a Kiss Kiss, ultimissime calcio Napoli - Il calciomercato entra nel vivo con i nomi di James Rodriguez, Kostas Manolas ed anche Hirving Lozano accostati fortemente alla SSC Napoli. Il presidente ha annunciato la doppia amichevole col Barcellona attraverso i microfoni della radio ufficiale Napoli.

"Doppia sfida al Barcellona in amichevole? Avevo promesso un regalo ai tifosi del Napoli nel mese di agosto. E non ho potuto più parlare perché ho firmato un impegno con la controparte in cui nessuno poteva ufficializzare questo rapporto fino ad oggi. Ora posiamo confermare che c'è questo accordo: andata e ritorno con il Barcellona, una il 7 a Miami e una il 10 agosto a Detroit. Andremo in America 4-5 giorni per combattere con il Barcellona e vedere come staremo fisicamente".