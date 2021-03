Ametrano: "Lozano e Politano per un solo ruolo è un lusso che in pochi si possono permettere"

Napoli - “La Juventus è in difficoltà, il Napoli ne deve approfittare. Giusto ingaggiare Ronaldo, ma non gli è stata costruita la squadra per vincere la Champions”. L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc Raffaele Ametrano, ex centrocampista di Napoli e Juve che nel corso di ‘Arena Maradona’ ha voluto dire la sua sul rendimento di CR7 in bianconero. “Credo che i dirigenti della Juve all’epoca si siano chiusi negli uffici per studiare il modo di avere più chance di vincere la Champions, forse hanno pensato che ingaggiando il calciatore che ne aveva vinte tre di fila col Real Madrid potesse risolvere i problemi. Non è stato così, perché attorno a CR7 non è stato costruito l’organico adatto per primeggiare in Europa. Anche se è un fuoriclasse. Rolando non può vincere da solo”. Intanto dovrà cercare di portare la Juve in Champions. “Decisivo lo scontro diretto contro il Napoli, penso che ci arrivi meglio il Napoli. Con il recupero degli infortunati Gattuso si è messo alle spalle le critiche. La corsia di destra potrà fare la differenza. Ammiravo Di Lorenzo già ai tempi dell’Empoli e avere Politano e Lozano in lotta per un posto in attacco è un lusso per pochi”.