Ametrano a CN24: "Napoli-Juve non è decisiva, ma a livello mentale può valere tanto! Ricordo quando vidi Maradona da vicino..."

Notizie Napoli calcio. Raffaele Ametrano, doppio ex di Napoli-Juventus, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

Napoli-Juventus, intervista Ametrano

“Quando giocavo a Napoli, già quando facevo il raccattapalle nel settore giovanile, lo stadio era sempre pieno. Anche quando siamo andati in B era sempre o quasi sold-out e quando questo avviene arriva una spinta in più alla squadra. Il Napoli ha sempre bisogno dei propri tifosi e mi auguro che da qui alla fine dell’anno lo stadio sia sempre pieno, sarebbe un fattore importantissimo”.

Su Napoli-Juventus: “Non sarà decisiva per lo Scudetto, ma a livello mentale è molto importante. La Juve è in fiducia e sta facendo benissimo, batterla inciderebbe al livello mentale sui bianconeri che tornerebbero a -10 nonostante i tanti risultati positivi. Sarebbe un bell’allungo per il Napoli”.

Su Maradona: "Ho avuto modo di viverlo da vicino quando facevo il raccattapalle. La vittoria dello Scudetto fu l'apice di quella stagione, ricordo che arrivai prestissimo allo stadio nella gara decisiva e l'emozione era fortissima. Avevo 13 anni e non lo dimenticherò mai, lui per tutti era un Dio sceso in terra".