Notizie Calcio Napoli – L’ex calciatore Daniele Amerini ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante la trasmissione “Sportitalia Mercato”:

"Offerte arabe per Osimhen? Su certe cifre diventa impossibile competere, spero nella volontà del giocatore di restare al Napoli. Ha ancora tanto da dare in Europa. Cajuste? Lo conosco poco ma sembra un giocatore che porta fisicità in area e può fare gol, mi fido degli uomini mercato del Napoli, sembra tecnicamente migliore di Anguissa”.