Amedeo Carboni: "Coppa Italia, Juventus favorita ma sarà soprattutto una questione psicologica"

Ultime notizie calcio - Amedeo Carboni, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb parlando della squadra favorita per la Coppa italia:

"C'è una favorita per la vittoria finale? Sulla carta pare di no, poi se andiamo a focalizzarci sulle squadre ci sono formazioni che hanno qualcosa di più a livello tecnico e di rosa. La Juve può essere la favorita però nel mezzo c'è il campionato. Sarà soprattutto una questione psicologica, occorrerà vedere come il tecnico riuscirà a far mantenere la concentrazione con tante gare in pochi giorni"