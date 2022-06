Ambrosino: "Mertens resta? Bisogna capire i veri obiettivi di De Laurentiis e Spalletti. Giuntoli? Conta poco..."

A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto il giornalista Gianni Ambrosino:

“È in atto una strategia da De Laurentiis: non comprare nessuno o a prezzi bassi. Non so se Mertens resterà a Napoli, ma bisogna capire i veri obiettivi di De Laurentiis e Spalletti. Bisogna capire se Meret è il portiere adatto per ambire allo scudetto. Considerando che tra pochi giorni inizia il ritiro la domanda è: con che umore arrivano? Si parla di tanti giocatori. È l’anarchia più totale perché ognuno dice qualcosa, non si è capito ancora cosa vuole il presidente. Andare in Champions in queste condizioni è un grave danno per la società. De Laurentiis non fa comunicazione, è lui che decide tutto. Voi pensate che Giuntoli conta moltissimo? Per me, ripeto, decide tutto lui. De Laurentiis deve vendere il Napoli. La figura di Spalletti, al momento, sembra indebolita perché non può decidere niente. La fortuna del Napoli sarebbe che arrivi qualcuno, come con Inter o Milan, che vuole realmente vincere qualcosa e non fare solo incassi con la Champions”.