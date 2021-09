Ambrosino, il papà a CN24: "L'esultanza alla Ronaldo contro la Juve? Gliel'avevano chiesto gli amici! Che goduria, ma ora deve lavorare: lo segue tutta l'isola di Procida"

Domenico Ambrosino, papà dell’attaccante della Primavera del Napoli Giuseppe, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Per stare dietro a mio figlio ho dovuto lasciare il ruolo di allenatore sull’isola di Procida, ma sono felice così.

Le emozioni dopo la doppietta alla Juventus? Quando si batte in trasferta, che sia prima squadra o giovanili, è una goduria immensa. Che sia arrivata con i gol di mio figlio, è stato il massimo: lui però ancora non ha fatto niente, deve tenere il profilo basso e pensare solo a lavorare. Il difficile viene ora.

I festeggiamenti? Noi procidani siamo attaccati alla nostra terra, mi ha chiesto se potessi andarlo a prendere a Monte di Procida dato che non c’erano traghetti disponibili. Ne ho preso uno all’una di notte, devo ringraziare il ds Antimo Grillo che l’ha accompagnato a Monte di Procida: è stato emozionante. Gli ho detto di godersi il momento, per tornare poi subito a lavorare.

Un giocatore a cui si ispira? Anche se facesse solo la metà di ciò che ha fatto, il suo idolo è sempre stato Ibrahimovic. Sabato ha esultato con la mossa di Ronaldo perchè glielo avevano chiesto gli amici a mo’ di sfottò: è stata notata (ride, ndr).

Allenarsi in prima squadra? Lui ha avuto l’opportunità già diverse volte, sia con Gattuso sia con Spalletti: con il Benevento è stata una emozione forte per lui e per me, e per l’isola di Procida che è piccola e dalla quale non è mai uscito un giocatore di altissimo livello. Ora lo seguono tutti, si aspettano passi importanti e noi ci speriamo: fondamentale però la scuola, deve divertirsi e ciò che verrà vedremo. Noi come genitori abbiamo fatto tante rinunce per farlo felice, ed è la cosa più bella vederlo così”