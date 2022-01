Ambrosini: "Tanti punti interrogativi nel Napoli, troppi giocatori in isolamento negli ultimi giorni"

Ultime notizie calcio Napoli - Massimo Ambrosini, ex calciatore ed opinionista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Bologna-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Zielinski si sarà allenato a casa in questi giorni, ma Spalletti avrà valutato tutte le cose ma non possono non esserci dei punti interrogativi, anche per gli stessi calciatori. Tanti elementi infatti sono stati in isolamento in questi giorni. Meret? Quando sostituisci un titolare è sempre un'opportunità, ma il colombiano è il primo portiere per prestazioni e personalità".