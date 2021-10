Ultime notizie calcio Napoli - Massimo Ambrosini, ex calciatore ed opinionista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Napoli-Torino. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Per il Napoli sarebbe importante vincere per avere continuità. Il Napoli mi sembra maturo a sufficienza per gestire anche una eventuale mancata vittoria visto che non si può pensare di vincere sempre".