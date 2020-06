Ambrosini elogia Maksimovic: "Ha tolto il posto a Manolas, il greco non ha mai convinto in coppia con Koulibaly"

Notizie Napoli calcio. Massimo Ambrosini, ex centrocampista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre-partita di Napoli-Spal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Maksimovic sta facendo bene per attenzione e concretezza, è riuscito a prendere il posto di Manolas che in coppia con Koulibaly non ha mai convinto dall'inizio della stagione. Personalmente, nell'ottica del turnover, io preferirei non cambiare quasi mai i due centrali di difesa perchè solo giocando insieme si può affinare l'intesa".