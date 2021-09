Ambrosetti: "Osimhen è diventato un gran finalizzatore con Spalletti. Anguissa? Impatto devastante sul calcio italiano"

Napoli Calcio - Gabriele Ambrosetti è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione pomeridiana di TMW Radio, parlando del Napoli e di Anguissa:

"È un giocatore completo, che al Napoli dà quell'equilibrio di cui la squadra aveva bisogno. Ha avuto un impatto sul calcio italiano da giocatore che conosce il nostro calcio".

Come mai non è stato acquistato prima?

"Ogni calciatore ha una crescita diversa. Quando era in Inghilterra, era in un club che passava annate particolari. Oggi giocare al Napoli è un piacere, con un Osimhen che è bello da vedere perché sa quello che deve fare. Anguissa può dare molto al Napoli".