Alvino: "Vergognoso sciacallaggio mediatico, Napoli dà fastidio! Sul rischio penalizzazione..."

Ultimissime Calcio Napoli - "Lo sciacallaggio mediatico messo in atto da questa mattina ai danni del Napoli è vergognoso! Alimentare fake news, manipolarle ad arte, ipotizzando finanche inverosimili penalizzazioni in ambito sportivo, dove il club è stato assolto in due gradi di giudizio, ci fa capire quanto il Napoli dia fastidio, con la sua condotta improntata alla assoluta liceitĂ , ad un sistema fondato invece su comportamenti poco puliti e border line. Un’operazione subdola della solita stampa alla quale partecipa purtroppo quel “fuoco amico” che destabilizza l’ambiente, spesso avvelenandone i pozzi. Vergognarsi per taluni atteggiamenti forse è anche poco!"; questo lo sfogo di Carlo Alvino via X dopo la notizia di questa mattina relativa alle accuse di falso in bilancio ad Aurelio De Laurentiis e la SSC Napoli.Â