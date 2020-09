Alvino: "Ufficializzato il primo Club Napoli Osimhen. Oggi ho visto ridere a crepapelle Lozano"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carlo Alvino, giornalista dell'emittente stessa. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Domani sarà già un test diverso rispetto a quello col Castel di Sangro. Mancheranno i nazionali, ma resterà la grande attrazione rappresentata da Osimhen. Non c'è angolo di Castel di Sangro dove non si parli di lui. Oggi è stato inaugurato il primo Club Napoli dedicato ad Osimhen.. Bilancio del ritiro? E' semplice dire che sia positivo, solitamente si dice così quando si chiude il ritiro. E' stato un ritiro d'emergenza, ma il bilancio è positivo e non mi sembra che ci siano stati particolari problemi per i calciatori dal punto di vista fisico. Lo staff medico del Napoli ha fatto prevenzione ed i calciatori si sono allenati bene. Poi il primo impatto di Osimhen è stato importante dal punto di vista dell'ambientamento e lui si sente parte del gruppo. E' stato praticamente adottato da Mertens. Oggi ho visto ridere a crepapelle Hirving Lozano, sia coi compagni che con Gattuso. Le basi che il Napoli sta gettando sono solide, quando si semina bene non si può raccogliere male".