Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "C'è troppa ansia per James, c'è troppa voglia di accorciare i tempi. Volere tutto e subito non fa parte dell'idea del Napoli e non fa bene a queste lunghe e complesse trattative. Il regista della trattativa è Jorge Mendes. I soggetti in questione sanno molto meglio di noi come portare avanti l'affare. Jorge Mendes è amico di De Laurentiis, ma anche di Florentino, per cui ora sta facendo un'opera di raccordo".