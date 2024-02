Alvino svela: "Malumore De Laurentiis, non ha mandato giù due scelte di Mazzarri! Ecco quali"

Il giornalista di Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino ha parlato a Terzo Tempo su Canale 8 della reazione di De Laurentiis all'ultima sconfitta contro il Milan e alle scelte di Mazzarri:

"Il presidente chiedeva a Mazzarri una scossa, un cambio di rotta e questo non è avvenuto. De Laurentiis non ha certamente gradito il ko di Milano, il non utilizzo dei nuovi e l’atteggiamento coperto col 3-5-1-1 e un po’ di malumore c’è. Mi limito a dire malumore. Il campionato del Napoli però deve iniziare col Genoa, il grande obiettivo in questo momento è il passaggio del turno in Champions. Qualcuno mi dirà è follia, ma nella testa di ADL quella è la discriminante di una stagione intera".