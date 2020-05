Alvino su Pecoraro: "Ha archiviato tutto, doveva andare avanti! Ora aumenta solo la rabbia... Quel campionato scippato al Napoli"

Ultime notizie calcio Napoli – Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non vorrei che quella di Spadafora sia una battaglia di tipo ideologico contro il calcio. Questo mette a rischio tante persone. Il calcio non è solo Mertens, Lukaku o Cristiano Ronaldo. Pecoraro? Nel leggere quell’intervista è cresciuta solo la rabbia per quello che lui poteva fare e non ha fatto. Archiviare quel fascicolo è una cosa che grida vendetta, serviva il coraggio di andare avanti e di arrivare anche a dimettersi minacciando magari di rivelare tutto alla stampa. Pecoraro comunque si è dimesso ma mi sarei aspettato per il suo incarico e per la sua dichiarata fede di tifoso napoletano una presa di posizione diversa. Vuotare il sacco dopo due anni non fa bene nessuno, è aumentata solo la convinzione che quel campionato al Napoli è stato scippato”.